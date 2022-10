Ciné-concert « Voyage à travers l’impossible et autres boniments »

2022-12-18 – 2022-12-18 EUR 0 0 Nous sommes le 31 juin deux mille vingt-et-onze : mesdames et messieurs Moulard, Lataupe, Latrouille et Patoche, descendants des membres de l’Institut de Géographie Incohérente, se réunissent. Comme chaque année à la même date, ils rendent hommage à leurs ancêtres en célébrant ensemble le souvenir du Voyage à travers l’impossible entrepris par eux le 31 juin mille huit cent octante vingt-quatre. Cet événement historique et retentissant avait alors fait l’objet d’un documentaire dont le négatif et la seule copie complète ont été perdus à jamais dans un dramatique incendie. En ce jour, l’arrière-petit-fils du réalisateur Georges Méliès, Étienne, le fameux bonimenteur, revient des États-Unis : une visite qui va bouleverser à jamais leurs existences… Mise en scène : Vincent Bouchot – Distribution : Étienne Meyer, ténor et bonimenteur – Judith Pacquier, cornet à bouquin – Jasmine Eudeline, violon – Nicolas Nageotte, clarinette basse – Nicolas Chesneau, clavecin Ciné-concert offert dans le cadre des manifestations de Noël de la Ville de Semur-en-Auxois A partir de 5 ans

