Ciné-concert « Vive le Sport ! » Morlaix, 27 février 2022, Morlaix.

Ciné-concert « Vive le Sport ! » MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

2022-02-27 17:00:00 – 2022-02-27 18:30:00 MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère

Christofer BJURSTRÖM (piano) et Nicolas POINTARD (batterie, percussions) accompagnent le film en soulignant la tendresse et la proximité du personnage de Harold Lloyd. Sans jamais rire de lui, les musiciens rient avec lui. Le burlesque prend alors toute son ampleur, guidée par une musique joyeuse et rythmée.

VIVE LE SPORT ! (The Freshman)

un film de Fred C. NEWMEYER et Sam TAYLOR

avec Harold LLOYD (USA – 1925 – 1h26)

un CINÉ-CONCERT PAR LE BJURSTRÖM CINÉDUO

mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/

Christofer BJURSTRÖM (piano) et Nicolas POINTARD (batterie, percussions) accompagnent le film en soulignant la tendresse et la proximité du personnage de Harold Lloyd. Sans jamais rire de lui, les musiciens rient avec lui. Le burlesque prend alors toute son ampleur, guidée par une musique joyeuse et rythmée.

VIVE LE SPORT ! (The Freshman)

un film de Fred C. NEWMEYER et Sam TAYLOR

avec Harold LLOYD (USA – 1925 – 1h26)

un CINÉ-CONCERT PAR LE BJURSTRÖM CINÉDUO

MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-03 par