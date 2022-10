CINÉ-CONCERT Villerupt Villerupt Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villerupt

CINÉ-CONCERT Villerupt, 29 octobre 2022, Villerupt. CINÉ-CONCERT

Esplanade Nino Rota L’Arche Villerupt Meurthe-et-Moselle L’Arche Esplanade Nino Rota

2022-10-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-29 20:00:00 20:00:00

L’Arche Esplanade Nino Rota

Villerupt

Meurthe-et-Moselle Villerupt Concert exceptionnel de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, en ouverture de la 45ème édition du Festival du Film Italien de Villerupt et dans le cadre d’Esch 2022. L’orchestre interprétera en direct, avec ses 80 musiciens, une sélection de musique choisie : « La strada + Ricordi di Federico Fellini ». communication@l-arche.art +33 3 72 61 19 11 Johann Sebastian Hänel

L’Arche Esplanade Nino Rota Villerupt

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villerupt Autres Lieu Villerupt Adresse Villerupt Meurthe-et-Moselle L'Arche Esplanade Nino Rota Ville Villerupt lieuville L'Arche Esplanade Nino Rota Villerupt Departement Meurthe-et-Moselle

Villerupt Villerupt Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villerupt/

CINÉ-CONCERT Villerupt 2022-10-29 was last modified: by CINÉ-CONCERT Villerupt Villerupt 29 octobre 2022 Esplanade Nino Rota L'Arche Villerupt Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Villerupt

Villerupt Meurthe-et-Moselle