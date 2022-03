Ciné-concert “trilogie Keaton” Saint-Valery-en-Caux, 4 mars 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Ciné-concert par l’Orchestre régional de Normandie

Marc-Olivier Dupin, compositeur au parcours multifacettes se prête à l’exercice délicat de créer pour l’Orchestre régional de Normandie, une musique nouvelle sur une trilogie de courts-métrages drôles et délicieusement nostalgiques de Buster Keaton, datant de 1920 et 1921. À travers un programme de ciné-concert dont l’Orchestre a fait sa spécialité, le roi du burlesque qui a commencé par le music-hall sera ici mis à l’honneur.

Cent ans séparent la réalisation des films de la composition de la musique : une occasion exceptionnelle de rappeler l’intemporalité de cet artiste unique qu’est Buster Keaton et qui, à l’instar de Charlie Chaplin, a marqué durablement l’histoire du 7e art.

A 20h au rayon vert

DURÉE 1h10

TARIFS B : 19 à 8€

Public : 16 ans +

+33 2 35 97 25 41 https://www.lrv-saintvaleryencaux.com/

