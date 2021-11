Pouillon Pouillon Landes, Pouillon Ciné-concert : Tonton Manu Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

Ciné-concert : Tonton Manu Pouillon, 18 novembre 2021, Pouillon. Ciné-concert : Tonton Manu Pouillon

2021-11-18 – 2021-11-18

Pouillon Landes 5.5 EUR Projection du film “Tonton Manu”. De Thierry Dechilly et Patrick Puzenat. Commencé à l’aube de ses 80 ans, ce portrait du musicien Manu Dibango, infatigable défenseur du mélange des cultures, nous entraîne sur trois continents, rythmé par une diversité d’échanges et les convictions de personnalités, parsemé de plages de grâce musicale où le Grand Manu fait jaillir de son saxo des instants d’émotion pure. La soirée débutera par un mini-concert avec le groupe “J4zzary”

Projection organisée dans le cadre du mois du film documentaire Projection du film “Tonton Manu”. De Thierry Dechilly et Patrick Puzenat. La soirée débutera par un mini-concert avec le groupe “J4zzary”

Projection organisée dans le cadre du mois du film documentaire +33 6 88 08 27 41 Projection du film “Tonton Manu”. De Thierry Dechilly et Patrick Puzenat. Commencé à l’aube de ses 80 ans, ce portrait du musicien Manu Dibango, infatigable défenseur du mélange des cultures, nous entraîne sur trois continents, rythmé par une diversité d’échanges et les convictions de personnalités, parsemé de plages de grâce musicale où le Grand Manu fait jaillir de son saxo des instants d’émotion pure. La soirée débutera par un mini-concert avec le groupe “J4zzary”

Projection organisée dans le cadre du mois du film documentaire © Allociné

Pouillon

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pouillon Autres Lieu Pouillon Adresse Ville Pouillon lieuville Pouillon