Ciné-concert : The music Hans Zimmer & John Williams & John Barry

Ciné-concert : The music Hans Zimmer & John Williams & John Barry, 14 octobre 2022, . Ciné-concert : The music Hans Zimmer & John Williams & John Barry

2022-10-14 20:00:00 – 2022-10-14 Vous avez dit « Ciné-concert » ? Un concept qui vous fera vivre le live par les solistes du philharmonique de Monaco de vos plus grandes musiques de films avec diffusion de vos films préférés…du rêve à la réalité. Du dernier Samouraï à Gladiator ou de Pirates des Caraïbes à Pearl Harbor composé par le « grand » Hans Zimmer sans oublier de Star Wars à La Liste de Schindler ou de Jurassic Park à Indiana Jones de John Williams …. L’agent britannique 007…Bond…James Bond de John Barry ne manquera pas au répertoire. Un grand hommage à ces grands « maîtres » nominés et récompensés pour leurs œuvres emblématiques. Ce concert vous transportera à chaque instant dans l’ambiance de votre film préféré, jeu de lumières, qualité de son incontournable, écran virtuel, frissons, émotions garanties. Vous avez dit « Ciné-concert » ? Un concept qui vous fera vivre le live par les solistes du philharmonique de Monaco de vos plus grandes musiques de films avec diffusion de vos films préférés…du rêve à la réalité. Du dernier Samouraï à Gladiator… +33 2 32 92 52 52 https://www.dockslehavre.com/evenement/the-music-hans-zimmer-john-williams-john-barry/ Vous avez dit « Ciné-concert » ? Un concept qui vous fera vivre le live par les solistes du philharmonique de Monaco de vos plus grandes musiques de films avec diffusion de vos films préférés…du rêve à la réalité. Du dernier Samouraï à Gladiator ou de Pirates des Caraïbes à Pearl Harbor composé par le « grand » Hans Zimmer sans oublier de Star Wars à La Liste de Schindler ou de Jurassic Park à Indiana Jones de John Williams …. L’agent britannique 007…Bond…James Bond de John Barry ne manquera pas au répertoire. Un grand hommage à ces grands « maîtres » nominés et récompensés pour leurs œuvres emblématiques. Ce concert vous transportera à chaque instant dans l’ambiance de votre film préféré, jeu de lumières, qualité de son incontournable, écran virtuel, frissons, émotions garanties. dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville