Ciné concert : The bear, 17 décembre 2022

Ciné concert : The bear



2022-12-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-17

3 5 Tout commence par une visite au zoo : une petite fille y rencontre par hasard un ours polaire, bien loin de son habitat naturel. Une complicité et un voyage extraordinaire débutent alors.

Le duo Oco orchestre en direct un moyen métrage d’animation adapté de l’album éponyme de Raymond Briggs et réalisé par la même équipe que le court métrage mondialement connu the Snowman. Une douce parenthèse enneigée pour petits et grands.

Entre voix, guitare, piano, samples et chansons, ce spectacle captivant, plein de grâce et d’émotion, nous parle d’amitié et de respect de la nature.

