Ciné-concert « Tamao » Centre socio-éducatif, 20 mai 2022, Wattrelos.

Ciné-concert « Tamao »

Centre socio-éducatif, le vendredi 20 mai à 19:00

Compagnie Mon grand l’Ombre Entre humour et poésie Tamao prend vie grâce à l’interprétation musicale et contée des deux comédiennes Sophie Laloy et Leïla Mendez. Ce spectacle nous raconte les aventures d’une tortue sous-marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour pour sa première ponte. Manger ou être mangée ? Telle est la loi. Tour à tour des personnages excentriques la distraient de son voyage. L’amour la ramène sur sa plage d’origine. Un cycle de vie est bouclé. Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait vivre le film d’animation. Deux créatures loufoques mi-sirènes, mi-marins nous racontent l’histoire en musique et en chansons. Un clavier mêlant piano et bruitages percussifs, voix et autres instruments aquatiques inventés pour l’occasion les accompagnent. Vendredi 20 mai 2022 à 19H00 Centre Socio-Éducatif

Tarif : 2 € – Gratuit pour les enfants

40’ – En famille dès 4 ans

Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



