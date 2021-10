CINÉ – CONCERT : “Substitute / Viskah 06” de Vikash Dhorasoo et Fred Poulet Le Metronum, 14 décembre 2021, Toulouse.

**CINÉ – CONCERT : “Substitute / Viskah 06” de Vikash Dhorasoo et Fred Poulet** ——————————————————————————- _[Ciné-concert]_ L’histoire commence le 6 avril 2006. Le réalisateur [**Fred Poulet**](https://www.facebook.com/FredPouletOfficiel/) propose au footballeur **Vikash Dhorasoo** de lui confier deux caméras super 8, pour qu’il filme son quotidien jusqu’au 9 juillet, date de la finale de la Coupe du Monde de football à Berlin. Ensemble ils écriront le film au jour le jour, au Havre, à Paris, puis en Allemagne, dans des chambres d’hôtel, dans le bus ou au téléphone. Substitute est le journal intime d’un “douzième homme”. Mis en musique par 5 artistes issus de la fine fleur de la nouvelle scène indépendante, Loïc Le Cam et Maelan Carquet des Bantam Lyons, Mickaël Olivette (Tropique Noir), Victor Gobbé de Lesneu et Nathan Leproust de Teenage Bed, cette bande originale sur scène croisera pop, rock et post-punk pour un un hommage décalé à la magie du football. La projection : Substitute ————————– Déjà fort de l’expérience d’un ciné-concert réalisé sur Les yeux dans les bleus de Stéphane Meunier, l’idée pour ce collectif de musiciens sera de célébrer une nouvelle fois leur amour du ballon rond en musique. Un amour qui s’exprimera, grâce au magnifique film Substitute, à hauteur d’homme et dans un élan intimiste qui dénote avec la démesure et la médiatisation que le football connaît aujourd’hui. Il s’agit là avant tout d’illustrer une aventure humaine intense, mélancolique et même parfois amère dans un dialogue constant entre image et musique. Avec la collaboration de son ami **Fred Poulet** (connu pour ses activités musicales singulières), **Vikash Dhorasoo** entreprend de tourner une sorte de journal intime du mondial, de « son » mondial, très loin des images convenues et des exploits mythifiés : _« Ma démarche a immédiatement provoqué des réactions violentes. Pourtant, personne ne savait de quoi il allait s’agir ! Qu’un truc hors contrôle puisse exister passait déjà pour un acte de trahison potentiel »_ Le film, sorte de work in progress minimaliste et introspectif, s’intitule Substitute (remplaçant en anglais). Vu les événements du mondial pour Dhorasoo, il s’apparente à la chronique d’un… non-événement. Du début de la compétition à la finale contre l’Italie, le 9 juillet 2006, Vikash ne jouera en effet que quelques minutes. Le reste du temps, il est relégué sur le banc, ou dans les tribunes. Le film enregistre la frustration, l’amertume. La solitude dans des chambres d’hôtels anonymes. Des conversations téléphoniques avec son co-réalisateur Fred Poulet, qu’il ne voit presque jamais (pendant une compétition, les joueurs vivent en vase clos). [[https://www.youtube.com/watch?v=rdodxEd8fLU](https://www.youtube.com/watch?v=rdodxEd8fLU)](https://www.youtube.com/watch?v=rdodxEd8fLU) — Billetterie à venir Foodtruck sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Billetterie à venir

La Station Service et La Soufflerie présentent Vikash 06 le ciné-concert du film Substitute

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T22:30:00