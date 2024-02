Ciné-concert Soirée Reggae Rue Jean Urruty Saint-Palais, samedi 2 mars 2024.

Ciné-concert Soirée Reggae Rue Jean Urruty Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Projection du film Bob Marley One Love (en vostf) suivi d’un concert de Bad Sound System / Ras Daniel Ray. Le collectif Bad Sound System, formé par Selektah Stepi, Molo et un groupe soudé de chanteurs et musiciens est né dans le quartier de Mosku à Irun en 2003. Il développe au cours des années une musique militante, autour du reggae, du dancehall et du ragga. Plusieurs concerts donnés avec Fermin Muguruza avec qui il travaille depuis toujours, ainsi qu’avec Ras Daniel Ray, lequel participera à ce concert. Leur musique est un savant mélange entre deux cultures que sont la culture Basque et Jamaïcaine, qui font danser, sourire, tout en véhiculant un message conscient ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

