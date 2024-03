Ciné-Concert Soirée Concert et Film Cinéma L’Atalante Gourdon, samedi 23 mars 2024.

Concert de William Michigan et Film « Bob Marley One Love » sont aux rendez-vous !

20h15 Concert blues rock de William Michigan auteur compositeur français, accompagné par Don Troop, auteur compositeur américain.

21h45

BOB MARLEY ONE LOVE

États-Unis 2024. Un biopic de Reinaldo Marcus Green avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, … Durée 1h47

L’histoire d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité, sa résilience face à l’adversité, et le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire. 99 9 EUR.

Cinéma L’Atalante Boulevard des Martyrs

Gourdon 46300 Lot Occitanie

