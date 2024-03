Ciné-Concert Soirée Concert et Film Cinéma L’Atalante Gourdon, samedi 16 mars 2024.

Concert du groupe maladresse et Film « They Shot The Piano Player » sont aux rendez-vous !

20h30 Concert du groupe La maladresse

Ce complice duo mélange tout ! Jazz andalou et bal trad, rock et berceuse, blues et fado, ou encore bossa nova et rythmes funk. Ce soir, la Maladresse explore sa plus grande source d’inspiration les musiques brésiliennes du Nord au Sud, et les invite à partager son univers bien à elle

21h30 THEY SHOT

VOTHE PIANO PLAYER

Espagne 2024. Un film d’animation de Fernando Trueba. Durée 1h43

Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, en 1976, à la veille du coup d’état en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice… 99 9 EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Cinéma L’Atalante Boulevard des Martyrs

Gourdon 46300 Lot Occitanie

