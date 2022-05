Ciné-concert – Smile par le Duo Oco MJC de Sceaux Catégorie d’évènement: Paris

Ciné-concert – Smile par le Duo Oco MJC de Sceaux, 14 mai 2022, . Ciné-concert – Smile par le Duo Oco

MJC de Sceaux, le samedi 14 mai à 16:00

5€ – En famille dès 3 ans Smile est un ciné -concert original sur les é motions. Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé par une voix off inimitable et une silhouette extravagante, le spectacle jongle avec les sentiments des petits et des grands, de la tristesse à la joie en passant par la surprise, la colère, la peur et le dégoût. Pré parez-vous à vivre une drôle d’aventure !

Gratuit sur inscription : https://bit.ly/3uJHKiG.

Ciné-concert – Smile par le Duo Oco MJC de Sceaux 21 rue des Écoles Quartier de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MJC de Sceaux Adresse 21 rue des Écoles lieuville MJC de Sceaux Departement Paris

MJC de Sceaux Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Ciné-concert – Smile par le Duo Oco MJC de Sceaux 2022-05-14 was last modified: by Ciné-concert – Smile par le Duo Oco MJC de Sceaux MJC de Sceaux 14 mai 2022 MJC de Sceaux

Paris