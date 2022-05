Ciné-concert : SAMSARA de Ron Fricke par Marc Euvrie Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Ciné-concert : SAMSARA de Ron Fricke par Marc Euvrie Hauteville-sur-Mer, 14 mai 2022, Hauteville-sur-Mer. Ciné-concert : SAMSARA de Ron Fricke par Marc Euvrie Hauteville-sur-Mer

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Hauteville-sur-Mer Manche Séance de cinéma-concert au cinéma de la plage avec “Samsara” de Ron Fricke à travers le travail de Marc Euvrie et le soutien de Chauffer dans la Noirceur mais aussi Tour2Chauffe. Séance de cinéma-concert au cinéma de la plage avec “Samsara” de Ron Fricke à travers le travail de Marc Euvrie et le soutien de Chauffer dans la Noirceur mais aussi Tour2Chauffe. chaufferdanslanoirceur@gmail.com +33 2 33 07 91 91 http://www.chaufferdanslanoirceur.org/ Séance de cinéma-concert au cinéma de la plage avec “Samsara” de Ron Fricke à travers le travail de Marc Euvrie et le soutien de Chauffer dans la Noirceur mais aussi Tour2Chauffe. Hauteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Ville Hauteville-sur-Mer lieuville Hauteville-sur-Mer Departement Manche

Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer/

Ciné-concert : SAMSARA de Ron Fricke par Marc Euvrie Hauteville-sur-Mer 2022-05-14 was last modified: by Ciné-concert : SAMSARA de Ron Fricke par Marc Euvrie Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 14 mai 2022 Hauteville-sur-Mer manche

Hauteville-sur-Mer Manche