Après Nosferatu, Le voyage dans la Lune et Monte là-dessus, venez assister à la diffusion du film fantastique de Robert Wiene : Le cabinet du docteur Caligari (1920). Ce film aux trucages élaborés et inquiétants sera sublimé par Jean-Emmanuel Buino au piano. ⏰ Samedi 30 octobre de 17h à 19h ? Médiathèque Jean Levy (Salon) – Entrée libre – Dès 10 ans – Conditions sanitaires en vigueur.

Entrée libre

La Bibliothèque municipale de Lille poursuit son cycle de ciné-concerts avec la diffusion de grands classiques en noir&blanc accompagnés d’un musicien. médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

