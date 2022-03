CINÉ CONCERT Saint-André-de-Sangonis, 19 mars 2022, Saint-André-de-Sangonis.

CINÉ CONCERT Saint-André-de-Sangonis

2022-03-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-19 21:30:00 21:30:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis

Pianiste inspiré et curieux, Éric Bredar a forgé son jeu à travers le jazz, le cirque, les musiques classiques et ethniques. Nourri de toutes ces influences, il compose les partitions de films muets en direct au piano. S’il mène un important travail d’écriture en amont, il garde toujours l’espace à l’improvisation.

Un jeune projectionniste préfère se plonger dans la lecture de son manuel favori : « comment devenir détective », plutôt que de balayer la salle. Au cours d’une visite chez son amoureuse, il est injustement accusé du vol d’une montre et banni. De retour dans sa cabine de projection, il s’endort… puis il entre dans le film pour résoudre son enquête à merveille !

+33 4 67 57 90 46

Saint-André-de-Sangonis

