Cine- Concert Robocop +Quizz cine 80’s LE METAPHONE, 8 avril 2023, OIGNIES.

Cine- Concert Robocop +Quizz cine 80’s LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

UN CINÉ-CONCERT de FRAGMENTS FRAGMENTS s’empare ici du classique polysémique et oscarisé de Paul Verhoeven, ROBOCOP (1987). Conservant l’intégrité du film et l’intégralité des dialogues, Benjamin Le Baron (claviers, machines), Tom Beaudouin (guitare, synthés) et Antoine Gandon (batterie, machines) élaborent une fascinante et créative réinvention de la bande-son, autour d’orchestrations électroniques, de rythmes robotiques et de textures sonores syntheìtiques. Création 2023, ce ciné-concert nous emporte dans une véritable expérience esthétique et sensorielle, une ré-interprétation musicale qui s’affranchit de l’ultra-violence et des codes symphoniques pour donner aÌ voir et entendre une autre vision du film.

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

