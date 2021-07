Brest Mémorial des Finistériens Brest, Finistère Ciné-Concert “Quand le jazz débarque : Sammies in Brest !” Mémorial des Finistériens Brest Catégories d’évènement: Brest

Ce film, vous immergera dans le quotidien des soldats américains lors du débarquement de la 1ère GM en 1917 à Brest. La soirée se terminera par un set musical. **Partenariat ville de Brest, Mémorial des Finistériens et la Coopérative 109.** _Prévoir Petite laine et Ciré – Si intempérie, une solution de repli est envisagée avec une séance à 19h et 21h30. Tout public à partir de 8 ans. Accès par l’entrée du Fort Montbarey – pas de stationnement dans le fort- accès tram direct Arrêt Fort Montbarey._

Tout public à partir de 8 ans / Accès PMR sur le site – Prévoir petite laine et ciré – Petite restauration et buvette sur place / Réservation et informations :

Venez découvrir le Fort Montbarey autour d’un ciné-concert étonnant, créé par C.Bjurström, V.Raude et la Cinémathèque de Bretagne à partir d’images d’archives de ses collections. Mémorial des Finistériens Fort Montbarey, Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest Brest Finistère

