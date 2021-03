Toulouse Cinémathèque Haute-Garonne, Toulouse Ciné-concert : Pré de Béjine Cinémathèque Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ciné-concert : Pré de Béjine Cinémathèque, 26 mars 2021-26 mars 2021, Toulouse. Ciné-concert : Pré de Béjine

Cinémathèque, le vendredi 26 mars à 20:00

### Ciné-concert [**Dans le cadre des Franco-Russes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33443/En%20direct%20%3A%20Musicales%20Franco-Russes) Diffusion du _Pré de Béjine_ de Sergueï M. Eisenstein, film maudit, détruit par la censure et dont il ne reste plus qu’une image de chaque plan. [La Cinémathèque de Toulouse](https://bejine.lacinemathequedetoulouse.com) présente une copie rare du film, issue de ses collections, avec un accompagnement musical composé par le pianiste Mathieu Regnault. ### Programme _Le Pré de Béjine_ (Bejine loug)

Sergueï M. Eisenstein. 1935. URSS. 40 min. N&B. 35 mm.

Muet. Intertitres russes, sous-titrés français _![]()_ ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque](https://www.lacinemathequedetoulouse.com)

[Site des Musicales Franco-Russes](http://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/) //player.vimeo.com/video/420696871?title=0&byline=0 [Le pré de Béjine – Serguei M. Eisenstein](https://vimeo.com/420696871) from [La Cinémathèque de Toulouse](https://vimeo.com/cinematheqtlse) on [Vimeo](https://vimeo.com). Culture Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T20:00:00 2021-03-26T20:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinémathèque Adresse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse