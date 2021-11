Ciné-Concert pour quintet de cuivres et un percussionniste par l’ensemble Synop’six Saint-Cyr-sur-Loire, 7 décembre 2021, Saint-Cyr-sur-Loire.

Ciné-Concert pour quintet de cuivres et un percussionniste par l’ensemble Synop’six Saint-Cyr-sur-Loire

2021-12-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-07

Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire Saint-Cyr-sur-Loire

4 EUR 4 6 Pour quintette de cuivres et un percussionniste par l’ensemble Synop’Six

Synop’six vous propose un voyage au cœur de l’image et du son. Une escale poétique entre la musique et le théâtre, faite de surprises et de découvertes. Le choix des films, l’humeur des musiques et le talent des musiciens transporteront petits et grands vers un monde où les âges se confondent. Un monde où le temps n’existe pas, où les yeux, les oreilles et la bouche restent grands ouverts l’instant d’un rêve partagé.

Film : L’école des facteurs de Jacques Tati

Suivez les péripéties de François le facteur lors de sa tournée.

Sur une musique originale de Fabien Gitteau et des textes d’Aurélien Richard.

Première partie : les classe de cuivres de l’école de musique municipale de Saint-Cyr-sur-Loire et de chorale.

+33 2 47 51 25 37

Saint-Cyr-sur-Loire

