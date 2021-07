Ciné concert pour enfants ♥ Les aventures du Prince Ahmed La Halle des Épinettes, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de son cycle de cinéma pour enfants, la Halle des Épinettes vous accueille pour la projection du film d’animation : Les aventures du Prince Ahmed – 1926 – durée 65 minutes – en présence des musiciens Arthur Guyard et Rémy Gouffault ——————————————————————————————————————- ### Dimanche 17 octobre 2021 à 15h à la Halle des Épinettes Ce premier long-métrage d’animation de l’histoire du cinéma est tiré des Contes des mille et une nuits, et s’inspire en particulier d’Aladin. [https://www.youtube.com/watch?v=T17QQjGDEmI](https://www.youtube.com/watch?v=T17QQjGDEmI) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._ _Projection suivie d’un échange avec le jeune public._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



