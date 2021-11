Eysines Centre culturel Le Plateau Eysines, Gironde Ciné-concert “Popopolska” à Eysines Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Centre culturel Le Plateau, le mercredi 8 décembre à 14:30

Ciné-concert pour tout-petits —————————– Rendez-vous **mercredi 8 décembre** 2021 à 14h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour _Popopolska_ un spectacle jeune public insolite proposé par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie. Les quatre musiciens adeptes de « toy music » ont imaginé la bande-son de quatre courts-métrages d’animation. Ces films dont les héros sont un éléphant multicolore, une jeune femme rêveuse et un petit chien qui cherche des copains, nous parlent notamment de différence et de tolérance. Des compositions rock voire électro qui séduiront aussi les plus grand·es.

Tarif unique : 7€

Un spectacle insolite qui mêle jouets musicaux et cinéma ! Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde

2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T15:30:00

