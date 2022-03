CINÈ-CONCERT “PLOGOFF” des Pierres Contre des Fusils par MONOLITHE NOIR Portail Coucou, 11 mars 2022, Salon-de-Provence.

CINÈ-CONCERT "PLOGOFF" des Pierres Contre des Fusils par MONOLITHE NOIR

Portail Coucou, le vendredi 11 mars à 21:00

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse : le témoignage d’une lutte devenue historique. Restauré en 2019 avec le soutien du CNC, du Conseil régional de Bretagne, de la Cinémathèque de Bretagne et de Ciaofilm, sélectionné à Cannes Classics (Festival de Cannes), «Plogoff, des pierres contre des fusils» est un film documentaire poignant qui fait résonance à notre époque troublée, 40 ans après. La vieille à roue et les synthétiseurs de Monolithe Noir vous portent au coeur de ce documentaire n’a jamais été autant d’actualité !

