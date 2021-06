Ciné Concert Plein Air Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Fontenilles.

Ciné Concert Plein Air

Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES, le vendredi 9 juillet à 19:30

La soirée Ciné Concert plein air revient au Parc de la Cazalère ! Nous l’avons attendu, c’était incertain mais… la voilà ENFIN ! Si vous avez envie de profiter d’un petit break, nous vous proposons donc de nous retrouver le vendredi 9 juillet, au Parc de la Cazalère (rue du 8 mai 1945) avec au programme toujours : – Le food truck « Au petit Resto » [[https://www.facebook.com/aupetitresto31](https://www.facebook.com/aupetitresto31)](https://www.facebook.com/aupetitresto31) à partir de 19h30 ou la possibilité de pique-niquer sur place – Un concert avec Madame Léon, jazz des années 30, de 19h30 à 20h30 [[https://www.madameleon.fr/](https://www.madameleon.fr/)](https://www.madameleon.fr/) – La projection du film Green Book, à partir de 21h (film à partir de 12 ans) Synopsis : en 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Et tout ça gratuit ! Alors on prend sa chaise longue, sa couverture et on profite de cette soirée pleine de découvertes sous les étoiles ! La soirée se tiendra dans le respect des règles sanitaires en place. Pensez donc à vos plaids, chaises etc. pour profiter de la soirée et dîner confortablement !!!

Entrée libre

19h30 – Concert jazz avec Madame Léon / 21h – Projection du film Green Book (à partir de 12 ans)

Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES 31470 FONTENILLES Fontenilles Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:30:00 2021-07-09T23:00:00