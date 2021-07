Ciné Concert Plein Air 2 Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES, 27 août 2021-27 août 2021, Fontenilles.

CINÉ CONCERT PLEIN AIR – LE RETOUR BIS La soirée Ciné Concert plein air s’installe à nouveau au Parc de la Cazalère vendredi 27 août ! Si vous avez envie de profiter d’un petit break avant la rentrée, voici le programme que nous vous proposons : – Le food truck « Au petit Resto » [[https://www.facebook.com/aupetitresto31](https://www.facebook.com/aupetitresto31)](https://www.facebook.com/aupetitresto31) à partir de 19h30 ou la possibilité de pique-niquer sur place. – Un concert de 19h45 à 20h45 avec le duo tarnais formé de Dadou Afaka (chant-guitare) et Matthieu Gastaldi (chant-basse-percussions) pour un voyage musical sans limites au-delà des époques et des genres, où les plus jeunes comme les plus nostalgiques prendront plaisir à re-découvrir sous d’autres angles de grands tubes internationaux pop, rock, soul, ou reggae, etc. – La projection du film le Lorax, film d’animation, à partir de 21h15, tous publics. Et tout ça gratuit ! Alors on prend sa chaise longue, sa couverture et on profite de cette soirée pleine de découvertes sous les étoiles ! Pensez donc à vos plaids, chaises etc. pour profiter de la soirée et dîner confortablement !!! La soirée se tiendra dans le respect des règles sanitaires en place, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Gratuit

19h30 – Concert Duo Dadou Afaka / 21h15 – Projection du film Le Lorax (tous publics)

