Ciné-concert : « Petits Contes Orientaux » Le Havre, 1 avril 2022, Le Havre.

Ciné-concert : « Petits Contes Orientaux » Le Havre

2022-04-01 19:00:00 – 2022-04-01

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Par la Compagnie Les Amis de Fantomus – Musiciens : Olivier hue & Nicolas Lelièvre – A partir de 3 ans

« Les Petits Contes Orientaux » regroupe trois petits films iraniens animés grâce à différentes techniques (dessin et textiles animés, papiers découpés). Entre sonorités apaisantes et mélodies envoûtantes, les thématiques abordées suscitent l’éveil des enfants. Sur scène, les musiciens mêlent instruments traditionnels orientaux et musique électronique, créant un univers sonore original adapté à chaque film.

> « Shangoul et Mangoul », réalisé par Farkhondeh Torabi & Morteza Sarkani (2000) – Durée : 17 min.

Ce film d’animation est une variation en laine brodée traditionnelle (celle des tapis persans) du conte de la chèvre et des sept chevreaux, connu aussi chez Ésope, La Fontaine ou les frères Grimm.

> « Le Retour », réalisé par Vadjollah Fard Moghadam (1987) – Durée : 16 min.

Un corbeau affamé survole la ville et aperçoit à travers les fenêtres, des oiseaux dorlotés dans de jolies cages. Envieux, il fait tout pour se faire prendre et pouvoir être à son tour dorloté. Mais n’est-ce pas au risque d’abandonner sa liberté ?

> « Une histoire douce », réalisé par Mohammad Reza Abedi (1995) – Durée : 15 min.

En papier découpé, « Une histoire douce » est une fable ironique et délicate sur la bonté. Recueilli par un vieux bucheron, une cigogne blessée lui offre trois graines de pastèque en signe de reconnaissance. Elles se transforment en un trésor, qui attise la jalousie d’un chasseur cupide.

Ciné-concert, le vendredi 1er avril 2022 à 19h00 au Tetris.

Durée : 47 minutes.

Par la Compagnie Les Amis de Fantomus – Musiciens : Olivier hue & Nicolas Lelièvre – A partir de 3 ans

« Les Petits Contes Orientaux » regroupe trois petits films iraniens animés grâce à différentes techniques (dessin et textiles animés, papiers…

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Par la Compagnie Les Amis de Fantomus – Musiciens : Olivier hue & Nicolas Lelièvre – A partir de 3 ans

« Les Petits Contes Orientaux » regroupe trois petits films iraniens animés grâce à différentes techniques (dessin et textiles animés, papiers découpés). Entre sonorités apaisantes et mélodies envoûtantes, les thématiques abordées suscitent l’éveil des enfants. Sur scène, les musiciens mêlent instruments traditionnels orientaux et musique électronique, créant un univers sonore original adapté à chaque film.

> « Shangoul et Mangoul », réalisé par Farkhondeh Torabi & Morteza Sarkani (2000) – Durée : 17 min.

Ce film d’animation est une variation en laine brodée traditionnelle (celle des tapis persans) du conte de la chèvre et des sept chevreaux, connu aussi chez Ésope, La Fontaine ou les frères Grimm.

> « Le Retour », réalisé par Vadjollah Fard Moghadam (1987) – Durée : 16 min.

Un corbeau affamé survole la ville et aperçoit à travers les fenêtres, des oiseaux dorlotés dans de jolies cages. Envieux, il fait tout pour se faire prendre et pouvoir être à son tour dorloté. Mais n’est-ce pas au risque d’abandonner sa liberté ?

> « Une histoire douce », réalisé par Mohammad Reza Abedi (1995) – Durée : 15 min.

En papier découpé, « Une histoire douce » est une fable ironique et délicate sur la bonté. Recueilli par un vieux bucheron, une cigogne blessée lui offre trois graines de pastèque en signe de reconnaissance. Elles se transforment en un trésor, qui attise la jalousie d’un chasseur cupide.

Ciné-concert, le vendredi 1er avril 2022 à 19h00 au Tetris.

Durée : 47 minutes.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie