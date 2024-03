Ciné-concert « Paris qui dort » Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, vendredi 14 juin 2024.

Le vendredi 14 juin 2024

de 19h00 à 21h00

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Paris qui dort (59 min’), chef d’œuvre du cinéma mondial réalisé en 1924, est le premier film français dit « fantastique », savoureuse comédie et splendide envolée lyrique. René Clair a su montrer Paris avec une originalité qui demeure saisissante aujourd’hui.

Les séquences sur la Tour Eiffel coupent le souffle, la

mécanique du burlesque appelle sans faille le rire, le fantastique émeut grâce

à son esthétique en « carton-pâte » très théâtrale. Mais c’est

surtout la thématique d’un Paris à l’arrêt, vide, silencieux et suspendu qui

résonne sans aucun doute de façon très singulière dans l’esprit des spectateurs

d’aujourd’hui, après les périodes que nous avons connues de Paris confiné…

En accompagnement, Vadim

Sher et Dimitri Artemenko

proposent une partition originale pour violons acoustique et électrique, piano

et synthétiseur qui fait écho aux compositeurs contemporains de René Clair, et

plus particulièrement au Groupe des Six et à leur inspirateur Erik Satie. Les

musiciens de la Compagnie Musards tentent de trouver les résonnances de Paris

lorsque la ville est à l’arrêt ou en pleine action, de définir les carrefours

où se croisent le burlesque et le romantique, de percer le voile du fantastique

avec la mélodie du réel.

La séance sera introduite par Stéphane Cattalano, professeur d’études cinématographiques en

classes préparatoires au Lycée Faidherbe à Lille.

Mention de restauration : Restauration 4K entreprise par la Fondation Jérôme Seydoux- Pathé en 2018 au laboratoire L’Immagine Ritrovata, avec le soutien du CNC.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

Paris qui dort (René Clair) © 1925 – Fondation Jérôme Seydoux-Pathé – Succession René Clair