Ciné concert Le Pixel Orthez, samedi 24 février 2024.

Ciné concert Le Pixel Orthez Pyrénées-Atlantiques

Les quatre courts métrages de Lotte Reiniger La belle aux bois dormant, Blanche neige et rose rouge, Poucette et Hansel et Gretel, accompagnés par Jérôme Masco, artiste musicien pour un moment tout en magie et en musicalité. Avec le soutien de CINA et l’ ADRC. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:30:00

fin : 2024-02-24

Le Pixel Avenue de la Moutète

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné concert Orthez a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Coeur de Béarn