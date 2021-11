Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170, Couëtron-au-Perche Ciné concert : Orchestre à Saint-Agil Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Catégories d’évènement: 41170

Couëtron-au-Perche

Ciné concert : Orchestre à Saint-Agil Couëtron-au-Perche, 21 novembre 2021, Couëtron-au-Perche. Ciné concert : Orchestre à Saint-Agil Couëtron-au-Perche

2021-11-21 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-21 18:30:00 18:30:00

Couëtron-au-Perche 41170 Couëtron-au-Perche Ciné concert : Orchestre à Saint-Agil. Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, cor, basson, piano & harpe : tous se retrouveront sur scène pour servir de grands compositeurs – John Williams, Ennio Morricone et beaucoup d’autres – pour nous faire réentendre des thèmes célèbres : Lawrence d’Arabie, Le Hautbois de Gabriel – ou nous faire découvrir des oeuvres moins connues – Onslow et Widor. Pour le grand final, l’orchestre jouera L’Assassinat du Duc de Guise de Camille Saint-Saëns, première bande originale du film d’Henri Lavedan en 1908 ! La Grange est-t-elle donc si grande qu’elle peut accueillir un orchestre symphonique ? Oui ! Car cet après-midi là, il sera composé d’une quinzaine de musiciens placés devant un grand écran, qui mettront à l’honneur, images à l’appui, la musique de film. +33 2 54 89 81 52 Ciné concert : Orchestre à Saint-Agil. Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, cor, basson, piano & harpe : tous se retrouveront sur scène pour servir de grands compositeurs – John Williams, Ennio Morricone et beaucoup d’autres – pour nous faire réentendre des thèmes célèbres : Lawrence d’Arabie, Le Hautbois de Gabriel – ou nous faire découvrir des oeuvres moins connues – Onslow et Widor. Pour le grand final, l’orchestre jouera L’Assassinat du Duc de Guise de Camille Saint-Saëns, première bande originale du film d’Henri Lavedan en 1908 ! Ciné-concert Orchestre – Echalier DR

Couëtron-au-Perche

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 41170, Couëtron-au-Perche Autres Lieu Couëtron-au-Perche Adresse Ville Couëtron-au-Perche lieuville Couëtron-au-Perche