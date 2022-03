Ciné Concert “Oggy et les Cafards” Salon-de-Provence, 23 avril 2022, Salon-de-Provence.

Ciné Concert “Oggy et les Cafards” Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23 17:00:00 Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

SARO et BREZ, champions du monde de Beatbox et de Beatbox Loopstation, joignent leur talents pour offrir une bande son live au truculent « Oggy et les Cafards, le film » !



Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards ! Saro, champion du monde de sa discipline, rêvait de mettre ses « sons de bouches » sur un film et c’est aujourd’hui chose faite puisqu’il a créé avec Alexinho, lui aussi champion du monde, une bande son live délirante qui accompagne à merveille les aventures d’Oggy et les cafards.



Un voyage tout public inédit, tout en musique, bruitages et humour, au cœur de l’univers déjanté d’Oggy et les Cafards.

