CINE CONCERT NAKED in a sphere Teloché, samedi 13 avril 2024.

CINE CONCERT NAKED in a sphere Teloché Sarthe

NAKED (in a sphere) vous emmène dans son univers au travers de ses albums et de clips vidéos. Un peu plus d’une heure de voyage avant d’atterrir en douceur.

Un Conte musical moderne , onirique , visuel au fil d’une histoire, d’images puissantes et d’un monde chimérique .

Rencontrez les Artistes après cette découverte unique ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 20:00:00

10 Chemin de la Roche

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

