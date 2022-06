Ciné-concert : Muerto o vivo

2023-01-17 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-17 3 8 Un gouverneur tyrannique règne en despote sur sa ville et exploite sans vergogne ses habitants. Aveuglé par son pouvoir, il n'en vit pas moins comme un enfant, bercé chaque soir par sa nourrice qui lui affirme que la mort n'existe pas. Jusqu'au jour où il rencontre une bande de squelettes délurés qui dansent et chantent toute la nuit en clamant leur liberté. Sur fond de fable mexicaine burlesque, les trois auteurs produisent un ciné-concert délirant dont ils assurent la musique et les bruitages en direct sur le plateau. Un joyeux charivari à partager en famille.

