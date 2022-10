Ciné-concert « Moonwalk One » Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistre

Morlaix

Ciné-concert « Moonwalk One » Morlaix, 9 décembre 2022, Morlaix. Ciné-concert « Moonwalk One »

7 Place du Dossen MJC Morlaix Morlaix Finistre MJC Morlaix 7 Place du Dossen

2022-12-09 20:30:00 – 2022-12-09 22:30:00

MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix

Finistre Un film réalisé par Thomas Grandremy … Damien, Clément et les autres sont coursiers à veélo. Ils livrent des repas pour des sociétés comme Uber Eats ou Deliveroo. D’abords séduits par la flexibilité́ de ces nouveaux jobs, ils ont vite déchanté en découvrant les conditions de travail imposées par ces plateformes. Alors pour tenter d’échapper à l’aliénation des algorithmes, des coursiers décident de faire bloc. La plupart n’ont jamais manifesté, cette lutte sociale les éveille politiquement, les fait grandir et les amène à prendre position dans une société en tension permanente. Entre luttes et alternatives ils tentent tous à leur façon d’inverser le rapport de force contre ces multinationales à la croissance exponentielle… c’est justement cette confrontation et cette urgence qu’est venu mettre en musique Maxime DANGLES en composant la musique du documentaire de Thomas Grandrémy, film déjà salué par Nova et Télérama.

Artiste reconnu de la scène electro techno internationale, Maxime Dangles signe ses premières productions chez le célèbre label Kompakt. Ses sorties lui valent d’être remarqué par de grands noms comme Moby, Simian Mobile Disco ou Röyksopp qui lui commandent alors des remixes. Entre techno généreuse et sombre, electronica introspective et composition organique, Maxime Dangles nous délivre une performance (expérience ?) électronique exaltante à l’aide de ses synthétiseurs modulaires & ses machines. Échange et discussion avec le public et Maxime Dangles / Thomas Grandremy à l’issue de la représentation Création 2021.

Production scénique > Astropolis en coproduction avec La Carène

Un film produit par Mille Sabords > https://www.lastationservice.org/Les-Delivres.html

Morlaix Communauté, Fédération régionale MJC, Ville de Morlaix, Département Finistère, Préfecture du Finistère, FONJEP, Caf du Finistère mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/ MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

