Ciné-concert “Moonwalk One” Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Ciné-concert “Moonwalk One” Morlaix, 1 avril 2022, Morlaix. Ciné-concert “Moonwalk One” MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

2022-04-01 – 2022-04-01 MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère Nicolas COURRET : batterie, synthétiseurs, samples

David EUVERTE : Fender Rhodes, Juno 106

Nicolas BONNIERE : guitares électriques Documentaire captivant réalisé en 1969, Moonwalk One capte la première expédition de l’Homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Son réalisateur, Theo KAMECKE, donne à voir cet événement tel qu’il a été vécu à l’époque : une aventure humaine incroyable, une épopée scientifique hallucinante, grâce à un scénario particulièrement travaillé aux enjeux dramatiques forts avec une tension palpable. C’est ce traitement quasiment fictionnel d’épopée intemporelle qu’INVADERS a pris comme axe dans l’élaboration de son ciné-concert. La composition est teintée de Kraut-Rock, de Space-Rock : des styles musicaux ayant émergé vers la fin des années 60 et pour lesquels la conquête de l’espace a été une source d’inspiration. mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/ Nicolas COURRET : batterie, synthétiseurs, samples

David EUVERTE : Fender Rhodes, Juno 106

Nicolas BONNIERE : guitares électriques Documentaire captivant réalisé en 1969, Moonwalk One capte la première expédition de l’Homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Son réalisateur, Theo KAMECKE, donne à voir cet événement tel qu’il a été vécu à l’époque : une aventure humaine incroyable, une épopée scientifique hallucinante, grâce à un scénario particulièrement travaillé aux enjeux dramatiques forts avec une tension palpable. C’est ce traitement quasiment fictionnel d’épopée intemporelle qu’INVADERS a pris comme axe dans l’élaboration de son ciné-concert. La composition est teintée de Kraut-Rock, de Space-Rock : des styles musicaux ayant émergé vers la fin des années 60 et pour lesquels la conquête de l’espace a été une source d’inspiration. MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse MJC Morlaix 7 Place du Dossen Ville Morlaix lieuville MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Ciné-concert “Moonwalk One” Morlaix 2022-04-01 was last modified: by Ciné-concert “Moonwalk One” Morlaix Morlaix 1 avril 2022 finistère morlaix

Morlaix Finistère