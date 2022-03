CINE-CONCERT “Monstres et créatures” Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

CINE-CONCERT “Monstres et créatures” Monségur, 18 mars 2022, Monségur. CINE-CONCERT “Monstres et créatures” Monségur

2022-03-18 – 2022-03-18

Monségur Gironde Monségur EUR 0 0 Retransmission en direct du concert “Monstres et créatures” par l’Orchestre National Bordeaux aquitaine.

Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure, gremlin, fantôme…hantent ce concert en hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et de science-fiction. Retransmission en direct du concert “Monstres et créatures” par l’Orchestre National Bordeaux aquitaine.

Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure, gremlin, fantôme…hantent ce concert en hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et de science-fiction. +33 5 56 71 95 58 Retransmission en direct du concert “Monstres et créatures” par l’Orchestre National Bordeaux aquitaine.

Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure, gremlin, fantôme…hantent ce concert en hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et de science-fiction. Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Monségur

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse Ville Monségur lieuville Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

CINE-CONCERT “Monstres et créatures” Monségur 2022-03-18 was last modified: by CINE-CONCERT “Monstres et créatures” Monségur Monségur 18 mars 2022 Gironde Monségur

Monségur Gironde