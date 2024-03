CINE CONCERT MICHEL SARDOU LES ADIEUX À LA SCÈNE CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens, dimanche 23 juin 2024.

Concert de Michel SARDOU au cinéma! Il a créé la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour une ultime tournée intitulée Je me souviens d’un adieu .

Filmé à la Défense Arena, l’artiste continue d’écrire sa légende et dévoile une scénographie totalement inédite dans la plus grande salle de France, où il chante au milieu de son public, sur une scène centrale créée spécialement pour l’évènement. Rythmé par ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens, l’artiste tire sa révérence en grand ! Au cinéma, cette tournée d’adieu prend une nouvelle dimension et vous plonge dans l’émotion du concert d’une vie. 1818 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 17:00:00

fin : 2024-06-23 19:00:00

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie cineregent@cineregent.com

