Ciné Concert – Mémoires de Femmes

Ciné Concert – Mémoires de Femmes, 27 avril 2022, . Ciné Concert – Mémoires de Femmes

2022-04-27 20:15:00 – 2022-04-27 Mémoires de Femmes est un ciné-concert, fruit d’un projet d’action culturelle mené par le collectif d’artistes Le Studio Fantôme auprès de résidentes et de résidents de l’EHPAD Louise Le Roux, à Brest, en partenariat avec l’EHPAD, la Cinémathèque de Bretagne, les élèves de la section ASSP du Lycée Dupuy de Lôme, et la salle Le Mac Orlan. Elaborée à partir de témoignages et d’images issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne, cette création originale mise en musique par Arnaud Le Gouëfflec et John Trap fait résonner la parole de ces femmes avec les réalités d’aujourd’hui. Le ciné-concert sera précédé de la projection du film Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min) et suivi d’une rencontre avec Arnaud Le Gouëfflec et John Trap. Durée 36 minutes (2020)

Film présenté au Vauban. +33 2 98 46 06 88 Mémoires de Femmes est un ciné-concert, fruit d’un projet d’action culturelle mené par le collectif d’artistes Le Studio Fantôme auprès de résidentes et de résidents de l’EHPAD Louise Le Roux, à Brest, en partenariat avec l’EHPAD, la Cinémathèque de Bretagne, les élèves de la section ASSP du Lycée Dupuy de Lôme, et la salle Le Mac Orlan. Elaborée à partir de témoignages et d’images issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne, cette création originale mise en musique par Arnaud Le Gouëfflec et John Trap fait résonner la parole de ces femmes avec les réalités d’aujourd’hui. Le ciné-concert sera précédé de la projection du film Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min) et suivi d’une rencontre avec Arnaud Le Gouëfflec et John Trap. Durée 36 minutes (2020)

Film présenté au Vauban. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville