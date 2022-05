Ciné-concert Médiathèque centre-ville, 21 juin 2022, Issy-les-Moulineaux. Ciné-concert

Médiathèque centre-ville, le mardi 21 juin à 18:00

Après des années de séparation, le jeune William Canfield rend visite à son père, « Steamboat Bill », capitaine d’un bateau à vapeur et marinier sur le Mississippi. Souhaitant que ce fils, trop raffiné et maladroit à son goût, devienne un vrai marin pour l’aider sur son navire, ce dernier déchante vite quand il se rend compte que William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente. Rivalité commerciale, cascade de maladresses, cyclone dévastateur, tous les ingrédients sont réunis pour que le jeune homme puisse démontrer un courage insoupçonné… Co-écrit et co-réalisé par Buster Keaton en 1928, bien que le générique ne le mentionne que comme acteur, ce film est l’un de ses derniers longs métrages muets au sein duquel il exécute en personne nombreuses des cascades que l’on peut voir à l’écran. Un film tout public dont la diffusion sera accompagnée au piano par Michel Barbe qui réalisera à cette occasion une performance musicale improvisée de 69 minutes. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

“Cadet d’eau douce” (titre original : “Steamboat Bill Jr.”) Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T18:00:00 2022-06-21T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Ciné-concert Médiathèque centre-ville 2022-06-21 was last modified: by Ciné-concert Médiathèque centre-ville Médiathèque centre-ville 21 juin 2022 Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine