2022-11-19

20:00

Gratuit : non Moins de 12 ans 8.00€Carte Stereolux 14.00€Prévente 18.60€ Placement libre assis C’est en 2017 que la suissesse compose la BO de Ma vie de Courgette, qui lui a valu un Prix du cinéma suisse ainsi qu’une nomination aux Césars. Elle y impose son style discret et magnétique qui mêle chanson, folk, pop et soul. Elle se décide enfin à la jouer en live pour un ciné-concert qui ravira petits et grands. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/cine-concert-ma-vie-de-courgette-par-sophie-hunger

