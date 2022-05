Ciné-concert “L’Odyssée de Choum” Le CERAM, 24 mai 2022, Soufflenheim.

Le [No Limit Orchestra](http://www.nolimitorchestra.com) et [Axiom Studios](https://www.axiomstudios.fr/Axiom_studios/Bienvenue.html) démarrent un cycle de ciné-concerts, avec “[L’Odyssée de Choum](https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=odc)”, film d’animation de Julien Bisaro et Claire Paoletti, sorti en 2020, et récompensé par de nombreux prix dans les festivals spécialisés. Après le succès retentissant des premières représentations du ciné-concert à l’[Espace Django](https://www.espacedjango.eu/) de Strasbourg, en février dernier, le No Limit Orchestra présente ce spectacle au CERAM de Soufflenheim avec le soutien de la ville de Soufflenheim. _Malencontreusement tombée de son nid, Choum la petite chouette se mettra en quête d’une nouvelle maman. De nombreuses péripéties et rencontres se succéderont, dans une fable initiatique, poétique et sensible, qui raconte l’éveil au monde, et invite au respect de la vie animale._ _Flûtes, hautbois, clarinette, basson, pianos, percussions et cordes, le No Limit Orchestra donnera vie en direct à la musique, toute en émotions et subtilités, composée par_ [_David Reyes_](http://www.davidreyes.fr/Accueil.html) _pour accompagner cette odyssée pas comme les autres._ Le film est accessible à partir de trois ans. Un beau moment de musique et de cinéma à partager en famille.

