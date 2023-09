Ciné-Concert : l’Odyssée de Choum de Julien Bisaro & Claire Paoletti Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de à

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif – 4€

À l’occasion du Ré-amarrage du CWB | Paris et de sa programmation des Heures Sauvages #2, venez assister à une séance de ciné-concert : L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro & Claire Paoletti, accompagnée par le No Limit Orchestra (composé de 15 musiciens)

Fondé à Strasbourg en 2018 par le musicien et chef d’orchestre Frédéric Durrmann, le No Limit Orchestra est spécialisé dans l’interprétation de musiques de jeux vidéo, de films et de films d’animation.

Depuis 2020, le No Limit Orchestra développe des projets dans la filière musique et image, en relation avec divers acteurs locaux dont Axiom Studios, basé à Strasbourg et dirigé par le compositeur de musiques de film David Reyes. Parmi les actions et projets dans ce domaine figurent l’enregistrement de bandes originales de films par l’orchestre (qui peut rassembler une centaine de musiciens), la création à Strasbourg d’une académie européenne de composition pour l’image, ainsi que l’élaboration de ciné-concerts, à partir d’œuvres cinématographiques récentes. Première pierre de cette action, le ciné-concert du film L’Odyssée de Choum (Julien Bisaro et Claire Paoletti, 2020) a été créé les 21 et 22 février 2022 à l’Espace Django de Strasbourg.

Il est présenté pour la première fois à Paris.

En 2015 il a créé une classe de composition de musique de film à l’IMEP à Namur où il a enseigné jusqu’en 2020, parallèlement à ses activités de compositeur. Il vit, compose et enseigne désormais à Strasbourg.

Les deux séances sont aussi intégrées à Mon Premier Festival – Enfances au cinéma.

Jeune public

Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

No Limit Orchestra – Julien Bisaro – Claire Paoletti