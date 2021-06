Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Calvados, Saint-Aubin-sur-Mer Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique) Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Aubin-sur-Mer

Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique) Saint-Aubin-sur-Mer, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Aubin-sur-Mer. Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique) 2021-07-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-29 22:00:00 22:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados 29 juillet / 20h30 : Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique) 29 juillet / 20h30 : Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique) 29 juillet / 20h30 : Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique) 29 juillet / 20h30 : Ciné-concert L’homme à la caméra avec le groupe Chocolat Billy + Mathias Pontévia – Cinéma JOA (Festival Argentique)

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Aubin-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Aubin-sur-Mer Adresse Ville Saint-Aubin-sur-Mer lieuville 49.32952#-0.38591