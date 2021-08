Ciné-Concert : Les Sirènes partent en voyage Le 3C Café culturel citoyen, 4 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Ciné-Concert : Les Sirènes partent en voyage

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 4 septembre à 20:30

Trois femmes se réunissent autour du chant et du mythe de La Petenera. Après la projection du documentaire de Sarah Benillouche, Un chant profond, où la cinéaste évoque sa propre recherche de ce chant, elles en interprètent des versions. Nourries d’histoires et de poèmes anciens, elles créent leurs propres compositions. Elles évoquent le voyage d’un chant, qui porte le nom d’une femme, et a parcouru le monde. Voix, piano, guitare et palmas accompagnent une danse qui se joue entre racines flamenco et contemporain. Pour plus d’informations : [http://cafeculturelcitoyen.org/…/les-sirenes-partent…/](http://cafeculturelcitoyen.org/…/les-sirenes-partent…/)

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:30:00