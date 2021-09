Ciné concert : les sirènes partent en voyage Aix-en-Provence, 4 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Ciné concert : les sirènes partent en voyage 2021-09-04 20:30:00 – 2021-09-04 22:30:00 Le 3C – Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Trois femmes se réunissent autour du chant et du mythe de La Petenera. Après la projection du documentaire de Sarah Benillouche, Un chant profond, où la cinéaste évoque sa propre recherche de ce chant, elles en interprètent des versions. Nourries d’histoires et de poèmes anciens, elles créent leurs propres compositions. Elles évoquent le voyage d’un chant, qui porte le nom d’une femme, et a parcouru le monde. Voix, piano, guitare et palmas accompagnent une danse qui se joue entre racines flamenco et contemporain.



Inspirées par le chant sefarad, le jazz et le cante flamenco, elles situent leur recherche quelque part entre l’expérimental et le populaire. Avec ce sentiment de liberté que leur donne l’improvisation, elles nous invitent à un voyage intérieur, musical, géographique et plein d’humour autour de cette figure mythique et multiculturelle.

Inspirées par le chant sefarad, le jazz et le cante flamenco, le trio féminin franco-andalou, nous invite à voyager au delà des frontières pendant 1h30 au 3C.

programmationle3c@gmail.com +33 9 72 36 46 47 http://cafeculturelcitoyen.org/

Trois femmes se réunissent autour du chant et du mythe de La Petenera. Après la projection du documentaire de Sarah Benillouche, Un chant profond, où la cinéaste évoque sa propre recherche de ce chant, elles en interprètent des versions. Nourries d’histoires et de poèmes anciens, elles créent leurs propres compositions. Elles évoquent le voyage d’un chant, qui porte le nom d’une femme, et a parcouru le monde. Voix, piano, guitare et palmas accompagnent une danse qui se joue entre racines flamenco et contemporain.



Inspirées par le chant sefarad, le jazz et le cante flamenco, elles situent leur recherche quelque part entre l’expérimental et le populaire. Avec ce sentiment de liberté que leur donne l’improvisation, elles nous invitent à un voyage intérieur, musical, géographique et plein d’humour autour de cette figure mythique et multiculturelle.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par