Ciné-concert : Les Mystérieuses Cités d’Or Théâtre Sébastopol, 22 décembre 2021, Lille.

Ciné-concert : Les Mystérieuses Cités d’Or

Théâtre Sébastopol, le mercredi 22 décembre à 16:00

“Le XVIè siècle… Des 4 coins de l’Europe … » À l’écoute des ces premiers mots, c’est toute une génération de grands enfants qui se met à frémir et à sourire. Dans l’imaginaire de ceux qui ont grandi dans la France des années 80, le mythe de l’Eldorado se rattache immanquablement aux aventures d’Esteban, Tao et Zia, un trio de jeunes aventuriers, héros d’un dessin animé captivant intitulé « Les Mystérieuses Cités d’Or ». Trente-six ans après la première diffusion de la série, Simon Fache s’associe à Nicolas Foulon (vidéaste, musicien et grand amoureux des synthés vintage) et ensemble, ils décident de re-visionner la série et d’en tirer un ciné-concert original (accompagné de Yann Chapoutier aux percussions). L’occasion pour le trio de rendre hommage à ce petit chef d’oeuvre télévisuel en soulignant la puissance suggestive des musiques composées par Haïm Saban et Shuki Lévy, tout en laissant s’exprimer pleinement son amour pour les musiques planantes et synthétiques des années 70 et 80 (Vangelis, Tangerine Dream, JM Jarre, Jeff Wayne, Mike Oldfield,…). Car, après tout, « qui n’a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l’histoire … des Mystérieuses Cités d’or ?”

Placement libre assis

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



2021-12-22T16:00:00 2021-12-22T17:30:00