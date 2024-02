Ciné-concert « Les courants contraires » Salle Polyvalente Santec, vendredi 8 mars 2024.

Ciné-concert « Les courants contraires » Salle Polyvalente Santec Finistère

Un format séduisant pour la prochaine conférence organisée à Santec sur les enjeux littoraux la projection d’un documentaire franco-australien sous forme de ciné-concert et en présence de ses réalisateurs.

Les courants contraires ou la montée des eaux vue depuis Molène et la baie de Melbourne, proposé par les amis du littoral de Santec (ADLS) et Clair de Dune en période de vacances scolaires. Une nouvelle soirée ouverte à tous dans le cadre de leur cycle de conférences initié en 2022.

Le documentaire Les courants contraires est une correspondance filmée entre des jeunes de France et d’Australie sur les effets côtiers du dérèglement climatique.

Arpentant chacun de leur côté caméra à la main leurs littoraux menacés par la montée du niveau des océans, les élèves des lycées Tristan Corbière de Morlaix et de Frankton (région de Melbourne) ont régulièrement échangé des films sur les moments forts de leurs pérégrinations. Avec eux, nous voyageons entre passé, présent et futur, au hasard des rencontres avec les habitants de ces territoires menacés, ou avec des archéologues à la recherche d’éléments de compréhension dans les traces matérielles découvertes par les vagues et les tempêtes.

La projection de cette correspondance se fait sous la forme d’un ciné-concert, sur une musicale originale composée et interprétée sur scène par Cédric Perras.

Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir l’équipe du film pour échanger avec la salle après la projection Cédric Michel, réalisateur au sein de l’association BouTaBouT (ateliers cinéma), accompagné par les lycéens coréalisateurs.

Vendredi 8 mars 2024 / 20 heures / Salle Polyvalente de Santec

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Salle Polyvalente Le Bourg

Santec 29250 Finistère Bretagne clairdedunesantec@gmail.com

L’événement Ciné-concert « Les courants contraires » Santec a été mis à jour le 2024-02-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX