Cinéma Le Trianon, le samedi 18 septembre à 14:30

Les Aventures de Robinson Crusoë • Le Dirigeable fantastique ou le cauchemar d’un inventeur • Le Raid Paris-Monte-Carlo en automobile • À la conquête du pôle Projection accompagnée au violoncelle et à la voix par Gaël Mevel qui compose et improvise pour le cinéma muet depuis 20 ans. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

