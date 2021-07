Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse CINÉ-CONCERT: LE SIGNE DE ZORRO (THE MARK OF ZORRO) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CINÉ-CONCERT: LE SIGNE DE ZORRO (THE MARK OF ZORRO) Toulouse, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Toulouse. CINÉ-CONCERT: LE SIGNE DE ZORRO (THE MARK OF ZORRO) 2021-07-22 – 2021-07-22 CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur

Toulouse Haute-Garonne Un jeune homme riche et célibataire, qui n’a rien d’un héros mais qui mène dans l’ombre une activité de justicier masqué, un majordome dévoué, une cape noire et une cave secrète. Non, ce n’est pas l’homme chauve-souris mais le renard rusé, fine âme de boute-en-train. De bond en rebond, Douglas Fairbanks adoube le cinéma et impose sa marque du bout de l’épée. Celle de l’acteur athlétique, acrobatique. Retour aux origines ou cure de jouvence, telle une arrivée de train lumineuse, bienvenue à un spectacle où il est difficile de rester sur sa chaise. Séance accompagnée par Mathieu Regnault (orchestre virtuel) Fred Niblo. 1920. USA. 107 min. N&b. DCP. Intertitres anglais sous-titrés français.

Dès 10 ans

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Ville Toulouse

