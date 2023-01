Ciné-concert : Le secret du bonheur Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Ciné-concert : Le secret du bonheur Médiathèque Marguerite Yourcenar, 31 mars 2023, Paris. Le vendredi 31 mars 2023

de 19h00 à 20h15

. gratuit Inscriptions à partir du 28 février 2023 auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Projection en musique du film « Le secret du Bonheur » de Maurice Tourneur, programmé dans le cadre de l’exposition « Mille et une îles » sur la représentation des îles dans les arts. Ciné-concert Autour du film « Le secret du bonheur » de Maurice Tourneur (1919) Piano : Sophia Vaillant Dans le cadre de l’exposition « Mille et une îles », la pianiste Sophia Vaillant accompagnera les images de Maurice Tourneur, qui racontent l’histoire d’Axel Heyst, un aventurier solitaire débarqué sur une île d’Indonésie, dont la rencontre avec la danseuse Alma changera le cours de l’existence… Vendredi 31 mars 2023 à 19h

Auditorium (niveau -1) Sur inscription à partir du 28 février 2023 sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires La thématique « Mille et une îles « à la médiathèque Marguerite Yourcenar, c’est aussi : une exposition : en rez-de-jardin dans l’espace Arts de la médiathèque et au 1er étage, du 7 mars au 14 avril 2023 aux horaires d’ouverture de la médiathèque. deux Heures musicales : « les îles mystérieuses »le samedi 11 mars 2023 à 10h30 & « la possibilité d’une île »le samedi 15 avril 2023 à 10h30 et un mercredi créatif Pop-up pour les enfants : le mercredi 29 mars (plus d’information prochainement) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

