Ciné-Concert “Le Pirate Noir” Rémalard en Perche, 17 avril 2022, Rémalard en Perche.

Ciné-Concert “Le Pirate Noir” Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-04-17 – 2022-04-17 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

C’est un film, oui, mais aussi un concert, c’est un ciné-concert !

Film muet d’Alan Parker (1926) avec Douglas Fairbanks – par l’orchestre Kosmofony direction Quentin Molo – Musique originale de Julien Gauthier.

Le film : un jeune homme infiltre les pirates pour venger son père. Tous les ingrédients d’un bon film de pirates sont là : scènes d’abordage, de sabordages, de duels, le supplice de la planche, une demoiselle en détresse, un trésor… Douglas Fairbanks est le héros au sourire enjôleur, vous apprécierez ses performances d’escrimeur et d’acrobate. Il a de plus écrit et produit le film ! C’est le premier long-métrage entièrement tourné en Technicolor bichrome, vous verrez avec plaisir cet assemblage de couleurs inédit pour l’époque (1926), et oublié maintenant. Il va peut-être vous sembler que ce film rassemble toutes les recettes d’un film de pirates ; eh bien c’est lui qui les a innové !

La musique : composée en 2013 spécialement pour ce film par le talentueux Julien Gauthier, elle sera jouée sous l’écran dans le noir par un véritable orchestre symphonique. Vous suivrez avec plaisir la performance des musiciens qui, guidés par le chef qui regarde les images, doivent absolument « coller » aux scènes du film. Et qui sait, votre oreille avertie saura peut être retrouver les influences du jeune compositeur. À voir en famille !

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94 – une organisation de la commission de Rémalard en Perche.

C’est un film, oui, mais aussi un concert, c’est un ciné-concert !

Film muet d’Alan Parker (1926) avec Douglas Fairbanks – par l’orchestre Kosmofony direction Quentin Molo – Musique originale de Julien Gauthier.

Le film : un jeune homme infiltre…

tourisme@coeurduperche.fr +33 2 33 73 71 94 https://remalardenperche.fr/

C’est un film, oui, mais aussi un concert, c’est un ciné-concert !

Film muet d’Alan Parker (1926) avec Douglas Fairbanks – par l’orchestre Kosmofony direction Quentin Molo – Musique originale de Julien Gauthier.

Le film : un jeune homme infiltre les pirates pour venger son père. Tous les ingrédients d’un bon film de pirates sont là : scènes d’abordage, de sabordages, de duels, le supplice de la planche, une demoiselle en détresse, un trésor… Douglas Fairbanks est le héros au sourire enjôleur, vous apprécierez ses performances d’escrimeur et d’acrobate. Il a de plus écrit et produit le film ! C’est le premier long-métrage entièrement tourné en Technicolor bichrome, vous verrez avec plaisir cet assemblage de couleurs inédit pour l’époque (1926), et oublié maintenant. Il va peut-être vous sembler que ce film rassemble toutes les recettes d’un film de pirates ; eh bien c’est lui qui les a innové !

La musique : composée en 2013 spécialement pour ce film par le talentueux Julien Gauthier, elle sera jouée sous l’écran dans le noir par un véritable orchestre symphonique. Vous suivrez avec plaisir la performance des musiciens qui, guidés par le chef qui regarde les images, doivent absolument « coller » aux scènes du film. Et qui sait, votre oreille avertie saura peut être retrouver les influences du jeune compositeur. À voir en famille !

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94 – une organisation de la commission de Rémalard en Perche.

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-03-18 par